苹果及谷歌等因互不挖角协议遭反垄断诉讼

路透4月19日电---一法官下令让苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)、英特尔(INTC.O)及其他四家科技业者面临反垄断诉讼,诉讼内容为这些业者违法订下不互挖员工的协议.

这些业者虽要求法院不受理上述指控,但美国加州圣荷西地方法官Lucy Koh予以驳回,这项裁定是於周三晚间公布.上述指控是根据Sherman法及加州州法所提出.

本案其他被告还包括Adobe Systems Inc(ADBE.O)、Intuit Inc(INTU.O)、迪士尼(DIS.N)旗下的Pixar、以及Lucasfilm Ltd.

这起集体诉讼是由五名软件(软体)工程师所提出,他们指控上述公司合谋藉由削弱富有技能劳工的竞争来压低员工薪资.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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