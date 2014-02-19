苹果有意多元化经营 汽车和医疗设备料为突破口

2014年1月27日在旧金山拍到的苹果品牌标志。 REUTERS/Robert Galbraith

路透2月18日 - 据《旧金山纪事报》(San FranciscoChronicle)周日报道，随着iPhone和iPad销量放缓，苹果公司(AAPL.O)正瞄准汽车和医疗设备，以实现营收来源多元化。

报道援引消息人士的话称，苹果企业并购负责人AdrianPerica去年曾与特斯拉(TSLA.O)创始人伊隆·马斯克(ElonMusk)在苹果总部会晤，与分析师暗示苹果有意收购特斯拉的时间大体一致。

苹果公司还在探索医疗设备和用于预测心脏病的传感器。

报道援引美国食品药品监督管理局(FDA)文件称，苹果公司运营高级副总裁JeffWilliams已经与FDA局长玛格丽特·汉堡(Margaret Hamburg)博士和该局负责监管医疗设备审批的JeffreyShuren博士会晤，讨论“移动医疗应用软件”问题。

路透无法联系到苹果公司就此置评。

谷歌(GOOG.O) 刚刚以32亿美元收购智能家居公司Nest Labs，还收购了机器人制造商BostonDynamic以及人工智能创始企业DeepMind TechnologiesLtd。谷歌还在开发包括谷歌眼镜和无人驾驶汽车等在内的多个项目。

投资者希望苹果在2014年能推出新奇产品。目前市场猜测苹果可能会瞄准智能手表甚至电视产品。

苹果料在今年下半年推出iPhone 6，也可能会推出iWatch等可穿戴式设备。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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