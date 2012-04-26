苹果延续高增长神话需倚重中国市场及新产品

3月16日，一名男子在香港一家苹果零售店外排队领取预定的新版iPad。 REUTERS/Siu Chiu

路透旧金山4月25日电---苹果(AAPL.O)在中国市场令人颇感惊讶的强势表现,抚平了人们对於iPhone销售正失去劲头的担忧.不过分析师们仍想知道,在没有一款革命性新产品的前提下,执行长库克能够让苹果炽热的成长势头保持多久.

苹果股价周三大涨约9%,扳回过去两周内的大部分跌幅.这家科技业巨头股价表现再度超出华尔街预期,市值又增加接近500亿美元.

多头认为,新兴市场(特别是中国),以及即将面市的新产品,如搭载4G技术的iPhone 5和Apple TV,将会延续苹果夺目的增长态势.中国有着全球最大的移动通信市场,而且这一市场还远远没有达到饱和.

不过若以空头的角度出发,他们担心较长期内,谷歌(GOOG.O)的Android系统可能最终给苹果在中国的利润率带来压力,就像在其它地区一样.空头亦怀疑苹果还能否成功推出一鸣惊人的新产品.

Gartner消费科技业分析师Carolina Milanesi表示,苹果在中国的销售,是该公司较长期内保持营收成长速度的关键.

"这是个大问题,"Milanesi谈到中国市场份额时表示."...我认为苹果有机会保持成长步伐,或者至少销量不会立即下降."

产品方面,"(Apple)TV似乎是人人都在关注的."她补充道.

放眼未来一年,部分投资者和华尔街分析师预期,未来几个季度苹果的拳头产品iPhone的销量或趋於持平,因消费者要等待下一代iPhone发布.

苹果对第三财季的营收预估要较往常更为保守,该季度不太可能发布新的iPhone或iPad.

"我们注意到iPhone产品周期似乎正变得愈发明显,第一和第二财季分别受益於iPhone 4S在美国和中国非常强劲的产品周期表现,"Bernstein Research分析师Toni Sacconaghi说.他并补充称,预计未来几个季度"销量或更加疲软."

但目前,面对上个季度3,510万部的iPhone销售业绩,华尔街分析师继续对苹果股票青睐有佳,并纷纷上调苹果股价目标,对其在智能手机市场份额下降的担忧有所缓解.

在苹果公布超华尔街预期的季度获利一天后,有至少14家券商上调苹果股价目标,平均上调了40美元.

苹果股价收高近9%至610美元,为逾三年来最大单日百分比涨幅.盘中一度上涨10.3%至618美元的日高.

苹果股价涨势大幅提振周三的美国股市,并带动Nasdaq创下年内最大单日涨幅.

"苹果股票昨夜表现再度表明,苹果热在全世界蔓延有多快,而且此趋势将继续推动该公司业绩取得大幅增长,"Topeka资本市场分析师Brian White说.他并将苹果股价目标自1,001美元上调至1,111美元.

**中国销售激增**

大中华区销售占苹果第二财季营收392亿美元的20%左右,占比较上年同期增长两倍,表明苹果在中国市场的发展迅猛,在2010财年苹果营收中,该市场的份额仅有4.5%.

今年苹果在中国市场的销售额有望增长约一倍,今年头两个月在华合并营收为124亿美元,接近2011财年中国市场全年133亿美元的营收.

OakBrook Investments交易主管暨投资组合经理Giri Cherukuri指出,苹果在中国的业务仍有成长空间,但该公司还将关注印度、巴西和俄罗斯等其他人口众多的发展中国家,以维持销售增长步伐.

"他们正在有条不紊地一个国家一个国家发展业务,在这些国家不仅新建苹果零售店,亦构建分销渠道,"Cherukuri说,"这是目前苹果销售如此强劲的原因之一.当新款iPhone或iPad面市,苹果可迅速将其配送至世界各地."

在中国,苹果尚未和中国移动(0941.HK)签署iPhone销售合作协议,而中国移动是按用户计全球最大的移动运营商,用户高达6.6亿.若苹果与中移动敲定下一代iPhone手机的销售协议,有望大幅提升iPhone在华销售.

"苹果面临的主要挑战是如何将产品普及到中国移动的6亿用户.目前苹果的销售数据看来相当好,但携手中移动将会更上一层楼,"野村分析师黄乐平(Huang Leping)指出.

在华经营也面临诸多挑战.近年来苹果在华遭遇一系列负面新闻,如供应商富士康(2354.TW)的工人自杀,指责造成环境污染,版权和商标侵权等.

目前苹果还需要想方设法阻止用户非法侵入iPhone软件,以下载免费应用程序,或从电子商务网站申请服务,以远低於应用商店或iTunes音乐商店的费用下载应用软件.

**利润率可圈可点**

苹果财报公布之後,分析师对於竞争加剧及价格压力方面的忧心缓和,特别提到了苹果利润率升至47.4%这一点.

"苹果利润率上升是这里面最重要的长期意义,"Goldman分析师Bill Shope称.他将苹果目标价调升100美元至850美元.

被苹果迷昵称为iTV的一款智慧型电视,被视为是带动苹果下阶段成长的利器.虽然苹果既不承认、也不否认其是否正在研发电视,不过乔布斯曾向他的传记作者Walter Isaacson提到过要重新发明电视机,以及他是如何进行"破解"的.

许多华尔街分析师认为,苹果电视--也许是乔布斯版--预估料在今年稍晚或者明年问世.

Cherukuri说,外界的期望是如此之高,所以万一苹果没有推出电视机,投资人可能会非常失望.但他补充道,苹果现阶段推出类似电视机的产品是可以确定的.

"它不可能光只是个硬体,"Gartner的Milanesi在谈到这个可能面世的电视时说,并表示,它势必会"掀起一股类似iPad、iPhone带来的换机潮."(完)

--编译 洪曦/侯向明/肖群英/李婷仪;审校 程琳/郑茵

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