独家：苹果HealthKit蓄势待发 但法律规范及隐私保护尚待突破

路透旧金山8月12日 - 熟知内情消息人士说，苹果(AAPL.O)在与西奈山医院、Cleveland Clinic以及约翰.霍普金斯大学讨论苹果的“HealthKit”服务如何与医疗服务提供者进行合作。苹果讨论的对象也包括电子健康记录供应商Epic Systems的对手Allscripts(MDRX.O)。

虽然这些讨论可能不会有任何具体发展，但却凸显出苹果对制作血压、脉搏及体重等健康数据的热情，它希望能让消费者和医疗提供者能在同一平台上看到这些数据。

目前，数据是由数千个第三方健康照顾软体应用程式及医疗设备收集，但并未集中储存。苹果也希望医师能在病患同意之下使用这个数据，以做出更好的诊断及医疗判断。

苹果尚未对外透露太多HealthKit的细节，预计HealthKit将和9月上市的iPhone 6一同发布，但苹果希望HealthKit成为步入更广泛的移动医疗保健的关键，苹果对手谷歌(GOOG.O)及三星(005930.KS)也都在研发这块有利可图的领域。

苹果先前披露的合作伙伴包括耐克公司Nike(NKE.N)、Epic以及明尼苏达著名医院Mayo Clinic。据称Mayo在测试一种警示服务，当应用程式及设备异常时显示需受到特别注意的病患，而且还提供后续讯息以及治疗建议。

根据一位听取苹果简报的人士说，数十个使用Epic软体的主要医疗系统即将可从HealthKit把健康及健身数据整合到Epic的个人健康记录MyChart。

“苹果将以数据切入这个领域，”Forrester Research专研医疗照顾产业的分析师Skip Snow说。“他们想成为一个健康数据中枢。”

但ACT执行主管Morgan Reed说，由于隐私保护、监管规定以及许多IT系统老旧，HealthKit可能在某些方面会面临挑战。ACT是一个在华盛顿代表移动应用程式开发者的组织。

“每个人都想敲开大门，”他说。“但我怀疑HealthKit能否整合所有现有系统。”

苹果对于HealthKit的未来合作伙伴拒绝置评。Allscripts发言人说该公司不公开讨论合约协议。西奈山医院和约翰.霍普金斯大学新闻官目前没有讯息可提供。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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