版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 3月 21日 星期三 09:54 BJT

《消费者报告》测评发现新款iPad存发热问题

美国《消费者报告》杂志在对苹果新款iPad测评後发现，该款设备运行时产生的温度较iPad 2高出许多。此前有用户也在网络论坛上抱怨称，高强度使用新款iPad导致机器过热手感不舒服，该杂志尚未最终决定是否推荐新款iPad。一位发言人建议消费者保持谨慎。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐