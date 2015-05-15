支持苹果HomeKit的首批智能家居设备6月将上市

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透5月14日 （记者 Julia Love） - 苹果(AAPL.O)周四称，首批兼容苹果HomeKit的智能家居设备，如恒温器和车库开门器，将于6月上市。
HomeKit是苹果iOS 8中提供的可操作智能家居设备的工具包。苹果去年在开发商大会上宣布推出该智能家居平台，但兼容该软件的设备尚未上市。
“HomeKit推出仅数月，我们已有许多合作伙伴承诺将在市场上推出支持HomeKit的设备。我们期待将于下月上市的首批设备，”苹果发言人Trudy Muller在声明中表示。
苹果未说明这些设备将在哪里出售。
《财富》杂志此前曾报导称，支持HomeKit的首批设备要到8月或9月才会上市。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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