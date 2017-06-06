焦点：苹果推出扬声器HomePod 语音助理Siri将走进客厅

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透加州6月5日 - 苹果(AAPL.O)周一发布声控扬声器“HomePod”，能推荐音乐，还可以调节室内温度，向亚马逊(AMZN.O)的Alexa功能和Echo发起挑战。
这是苹果两年多来首度跨入全新的领域，公司寻求弥补iPhone销售下降，并以新的方式吸引消费者更多的使用其应用(APP)和服务。
HomePod每台售价349美元，内置苹果语音助理Siri功能，可以推荐与苹果的Apple Music服务相匹配的音乐、传送文字讯息、检视新闻和赛事比分，控制兼容的灯泡、恒温器等家用设备。
HomePod使用者刚开始可能觉得受到限制，Siri功能比不上Alexa。Alexa号称可以订购数以百万种亚马逊产品和从Domino之类的餐厅下单买餐饮食品。
预计苹果本周将宣布让Siri语音助理与更多种应用结合的计划，但外界预料其初期改变可能只是增加一小部分的功能。
HomePod扬声器高度还不到7英寸(18厘米)，表面包裹着白色或灰色的织物网格。其中安装的电脑处理器芯片将根据房间情况调整音效，并向聆听者播送音乐中的某些特定部分，例如歌手的声音。
苹果HomePod将于12月开始在美国、英国和澳洲发售。
这款扬声器是苹果自2014年9月发布Apple Watch以来宣布推出的首款新产品。作为一款音乐播放设备，HomePod还将对无线音响Sonos构成挑战。现在有不少智能手机用户将Sonos用作家庭娱乐设备。
苹果表示，现在多种设备上都可使用Siri语音控制功能。该功能与Alphabet(GOOGL.O)旗下的Google Assistant展开竞争。
该公司称，Apple Watch中新的Siri界面还将把用户的日历信息与其他有用信息相结合，例如用户预订的机票等。
苹果股价收低1%至153.93美元，和上个月创下的纪录高位相去不远。
**AR技术**
苹果并在其年度开发者大会上暗示会有所谓的增强现实(扩增实境,AR)技术。这次大会在加州圣荷西举行，约有5,000人参加，规模为史上最大。
AR被认为是能让备受期待的10周年版iPhone在众多竞争对手中脱颖而出的领域。
可用于购物中心和机场等区域的新室内地图导航功能表明，苹果或许在为未来显示这些地方的影像讯息奠定基础。
苹果并为开发者推出工具，好让他们能够为iPhone和iPad制作AR应用软件。(完)
(编译 李婷仪/徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/郑茵/白云)
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。