苹果寻求居民支持其建设新办公园区

2009年2月25日在加州拍到的苹果公司前总部旁的公司标志。 REUTERS/Robert Galbraith

路透旧金山5月21日电（记者 Poornima Gupta）---苹果(AAPL.O)首席财务官Peter Oppenheimer呼吁加利福尼亚州Cupertino市的居民支持该公司的新办公园区，该办公地点将占地280万平方英尺，形状像太空飞船。批评家称该办公地点可能增加交通负荷，并让城市服务承压。

一位收到苹果宣传册的人表示，Oppenheimer在上周邮寄给居住在项目附近居民的宣传册中称，希望他们写信、参加公共集会或允许苹果以他们的名义支持苹果的建筑计划。信中还包含一张反馈卡，以方便居民表示支持和对计划发表评论。

宣传册包含了项目的描绘和细节。苹果称其为“Campus 2”，希望在2015年底以前建成并投入使用。苹果还表示，Campus 2是对现有总部的补充，该公司总部仍将位於Cupertino市的1 Infinite Loop。

Oppenheimer称赞该项目的设计及其好处，指出“目前的柏油路将变成120英亩绿地”。

他表示，126英亩的办公地点将包括林间走道、饭店和健身中心，但是不会对公众开放。

Oppenheimer指出，Cupertino市料於今年晚些时候考虑苹果的计划。去年9月进行的公众听证会上，很多居民表示了对交通负荷增加和建筑对当地影响的担忧。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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