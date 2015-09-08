独家：苹果扩大延揽AI人才 但让手机更聪明仍有挑战待克服

路透9月7日 - 从人力招聘网站上可以见到，苹果扩大招聘人工智能(AI)专家，征求博士级人才，招贴出许多职缺，大举扩编其AI团队。这项观察也获得数个消息来源证实。

苹果的目标是挑战谷歌长久以来主导的一个领域：在使用者询问前就先主动到位的智能手机功能。

根据一项对苹果近期职缺招聘的分析发现，苹果目前招聘至少86位机器学习方向的专业人才，这是人工智能的一个分支。学术界表示，苹果也加大力度延揽机器学习博士级人才，与谷歌、Facebook等其他对手一样积极抢人。

但部分专家说，在这个发展迅速的领域，而苹果对保密的严格立场可能有碍其竞争能力。

机器学习帮助设备从用户体验中推断他们接下来可能想要什么，这依赖处理海量数据来提供自发的服务，例如最喜欢的运动队的成绩，或是根据交通情况提醒用户何时动身去约会。

用户所提供的关于个人爱好的数据越多，机器学习就能越准确地预测出用户可能想要什么。但苹果在自设的限制下分析用户的行为，以便更好的保护用户的数据免被外界看到。

这就意味着苹果主要依赖对每位用户iPhone上的数据进行分析，而不是将这些数据发送到云端。在云端可供研究的数据还有来自其他各种途径的信息。

“他们希望生产出在不需要知道其他事情的情况下，能对你迅速做出反应的手机，”一家机器学习初创企业的联合创始人JosephGonzalez说。“这样做的难度更大。”

苹果的策略将在9月9日变得更加清晰，届时苹果料将发布新款iPhone和最新移动操作系统iOS 9。苹果之前承诺，新款iPhone将具备各种人工提醒功能，分析师预计这些功能将能够与搭载谷歌安卓系统的手机相抗衡。(完)

(编译 李婷仪/汪红英；审校 王丽鑫/戴素萍)

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