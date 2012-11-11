苹果与宏达电达成全球专利诉讼和解

路透11月10日电---苹果(AAPL.O)与宏达电(2498.TW)周六宣布达成一项全球专利和解及10年授权协议,结束一场智慧型手机专利大战.

苹果在2010年控告台湾宏达电,指控宏达电侵犯苹果专利技术.这是苹果首次对谷歌(GOOG.O)Android系统手机厂商发起重大司法攻势.

苹果与宏达电并未透露协议具体内容.在联合声明中,苹果执行长库克(Tim Cook)表示,很高兴双方达成和解.

"我们将继续专注于产品创新,"库克称.宏达电执行长周永明表示,宏达电对於与苹果达成和解感到高兴,公司得以"专注于创新而非诉讼."

从苹果首次控告宏达电之後,苹果的智慧型手机专利诉讼战已经扩大至三星电子(005930.KS)及谷歌旗下的摩托罗拉移动.

苹果控告三星的案子,在8月时获得10.5亿美元的胜诉判决,而控告摩托罗拉的案子并未获得重大胜利.

但苹果控告宏达电的案子,十分成功地阻碍宏达电产品输入美国市场.

去年底,美国国际贸易委员会(ITC)裁决宏达电侵犯苹果一项专利,并禁止销售宏达电部分手机.

虽然宏达电称已经解决侵权问题,但5月时宏达电表示,公司出货遭到美国海关扣留审查.

面临苹果及三星的竞争,宏达电受到严重打击.上个月宏达电预测第四季营收将较前季下滑14.5%,跌幅大於分析师预测,且为今年连续第二次按季下滑.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫

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