苹果在英国专利权官司中败给宏达电

路透伦敦7月4日电---台湾宏达电(2498.TW)在与苹果(AAPL.O)的一场专利权官司中胜诉.伦敦一家法院周三裁定,宏达电手机设备使用的技术没有侵犯苹果专利权.

伦敦高等法院网站公布的判决书显示,宏达电的设备对苹果四项技术专利权并不构成侵犯,包括苹果的"滑动解锁"功能.