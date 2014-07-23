苹果iPad销售放缓 寄望联手IBM焕发活力

路透旧金山7月22日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)的iPad推出四年后，销售就失去了强劲增长的势头。但通过与IBM(IBM.N)结盟来进入大体尚未涉足的企业市场，有望重新焕发活力。

6月当季苹果销售了1,320万部iPad，较上年同期下降8%，而且低于逾 逾1,400万部的华尔街预估。iPad占苹果营收的15%，销量连续第二季低于华尔街预期。

苹果2010年推出首款iPad，帮助建立了平板电脑市场。但2012年以来销售增长率不断下滑，因较大屏手机变得更受欢迎，而且人们推迟更换平板电脑。三星电子(005930.KS)的安卓(Android)产品，以及使用谷歌(GOOGL.O)软件的中国厂商产品大多较为便宜，不断侵蚀苹果的市场份额。

苹果执行长库克把iPad销售情况形容为“分化严重”，在中东和中国等新兴市场，销售继续以50%或更快速度增长，而美国等发达国家“市场较疲弱”。

研究机构IDC将2014年全球平板电脑需求增长率预估下调至12.1%，远低于2013年51.8%的水平。今年第一季苹果的市场份额从上年同期的40%下滑至32.5%。

Cantor Fitzgerald分析师Brian White称，“全球平板电脑市场确实遇到了障碍。”

对于iPad销售的另外一个威胁可能来自苹果的其它产品。苹果料将在今秋推出一款5.5英寸iPhone，尺寸开始接近7.8英寸的iPad mini。

本月苹果宣布与IBM结盟，投资者希望这将提振苹果在全球最大企业的销售。这可能会促进美国市场的平板电脑销售。

库克援引的IDC数据显示，iPad在企业中的渗透率约为20%，而笔记本电脑的渗透率为60%。

分析师称，这两家企业结盟的好处可能要花费数年才能在利润上面得到反映，但他们认为IBM企业软件专长与苹果硬件及服务相结合很有潜力。

Cantor Fitzgerald分析师Brian White称，增长领域包括零售行业，该行业的员工可以更多使用平板电脑进行库存管理；以及金融服务和运输。其它有前景的行业包括教育和医疗保健。

“我们看到这类客户的重要性...双方都认为移动及企业领域是一个巨大的机会，”库克在电话会议上称，“我们之间不存在竞争，所以这种结盟非常好。”库克本人以前曾是IBM的一名高管。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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