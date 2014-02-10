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国际财经 | 2014年 2月 10日 星期一 10:12 BJT

代理人顾问建议苹果股东否决伊坎的股票回购计划

路透2月9日 - 根据路透周日取得的一份报告，代理人顾问公司ISS表示，建议股东们投票反对投资大亨伊坎(Carl Icahn)所提出的苹果(AAPL.O)股票回购计划。

“苹果董事会已经通过积极股票回购及派发股息，向股东返还在美国产生的大量现金，”ISS报告指出，”有鉴于深信公司各种措施以及过往的领导能力，董事会的决策空间不应被股东决议所限制，而这项决议更将细微到管控公司资本配置过程。”

伊坎正大力呼吁苹果向股东返还更多现金，同时提出一项议案，要求苹果通过股票回购扩大返还500亿美元资金。苹果股东将在2月28日会议上就此提案表决。

代理人顾问公司Egan-Jones周五也建议股东投票反对伊坎计划。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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