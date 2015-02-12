投资大亨伊坎称苹果估值应超过1万亿美元

美国投资大亨伊坎表示，苹果股价应在216美元，远高于周三触及的纪录高点124.92美元。伊坎是苹果的主要股东。按每股216美元来计算，苹果估值将达到约1.3万亿美元，大体相当于韩国的国内生产总值(GDP)规模。目前苹果已经是全球市值最高的企业。路透