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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 23:23 BJT

标题新闻：美投资大亨伊坎称苹果股价仍“大大被低估”，应为240美元，苹果是时候进行更大规模回购

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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