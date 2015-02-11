投资大亨伊坎称苹果估值应超过1万亿美元 股价应为216美元

美国亿万富豪伊坎2014年2月11日在美国接受电视采访的资料图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透2月11日 - 美国投资大亨伊坎表示，苹果(AAPL.O)股价应在216美元，远高于周三触及的纪录高点124.92美元。伊坎是苹果的主要股东。

按每股216美元来计算，苹果估值将达到约1.3万亿美元，或相当于韩国的国内生产总值(GDP)规模。目前苹果已经是全球市值最高的企业。

苹果当前的估值略高于7,000亿美元。

伊坎表示，苹果市盈率应在20倍，根据22美元的每股净现金流，可以推算出股价应为216美元。

“这就是为什么我们继续持有约5,300万股、总计65亿美元股票，并且没有卖出一股的原因。”伊坎在致Twitter关注人的信函中表示。

“此外，考虑到苹果将在2016或2017财年推出一款电视产品，我们相信20倍(的市盈率)是一个保守的数字，”他在信中写道。

若浏览伊坎致Twitter关注人的信函，请点选：bit.ly/1zWWQPd

伊坎是苹果前十大投资者之一，一直以来他敦促公司进行更多的股票回购并提高派息。

他10月时曾表示，苹果股价能翻倍，并建议董事会趁现金充裕回购更多的股票。当时苹果的股价在100美元。

“...展望4月的资本回报方案，预期将会包括大举增加股票回购，”伊坎称。

截止12月27日，苹果的现金储备约为1,780亿美元，足够买下IBM (IBM.N)，相当于可以给每个美国人分556美元。

苹果去年4月曾表示，计划2015年底前将超过1,300亿美元回馈给股东。

据StarMine内在价格模型，苹果的股价应到140.90美元，这就意味着未来10年苹果的年均获利复合增长率要到9.9%。

苹果股价周三在Nasdaq市场收高2.3%，截至周二收盘，该股自10月9日来的累计涨幅超过22%。(完)

(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 张荻)

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