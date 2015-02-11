投资大亨伊坎称苹果估值应超过1万亿美元 股价应为216美元

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透2月11日 - 美国投资大亨伊坎表示，苹果(AAPL.O)股价应在216美元，远高于周三触及的纪录高点124.92美元。伊坎是苹果的主要股东。
按每股216美元来计算，苹果估值将达到约1.3万亿美元，或相当于韩国的国内生产总值(GDP)规模。目前苹果已经是全球市值最高的企业。
苹果当前的估值略高于7,000亿美元。
伊坎表示，苹果市盈率应在20倍，根据22美元的每股净现金流，可以推算出股价应为216美元。
“这就是为什么我们继续持有约5,300万股、总计65亿美元股票，并且没有卖出一股的原因。”伊坎在致Twitter关注人的信函中表示。
“此外，考虑到苹果将在2016或2017财年推出一款电视产品，我们相信20倍(的市盈率)是一个保守的数字，”他在信中写道。
若浏览伊坎致Twitter关注人的信函，请点选：bit.ly/1zWWQPd
伊坎是苹果前十大投资者之一，一直以来他敦促公司进行更多的股票回购并提高派息。
他10月时曾表示，苹果股价能翻倍，并建议董事会趁现金充裕回购更多的股票。当时苹果的股价在100美元。
“...展望4月的资本回报方案，预期将会包括大举增加股票回购，”伊坎称。
截止12月27日，苹果的现金储备约为1,780亿美元，足够买下IBM (IBM.N)，相当于可以给每个美国人分556美元。
苹果去年4月曾表示，计划2015年底前将超过1,300亿美元回馈给股东。
据StarMine内在价格模型，苹果的股价应到140.90美元，这就意味着未来10年苹果的年均获利复合增长率要到9.9%。
苹果股价周三在Nasdaq市场收高2.3%，截至周二收盘，该股自10月9日来的累计涨幅超过22%。(完)
(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 张荻)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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