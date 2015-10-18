苹果遭判须支付威斯康辛大学2.34亿美元侵权赔偿

路透10月16日 - 一美国陪审团周五判定苹果(AAPL.O)必须支付威斯康辛大学麦迪逊校区专利授权子公司超过2.34亿美元的损害赔偿，因苹果在未取得许可情形下将该校专利用于多款iPhone及iPad的芯片。

此一金额小于威斯康辛校友研究基金会(WARF)所要求的4亿美元；该陪审团周二表示，苹果侵犯了WARF所拥有的改善电脑处理器效能的专利。

苹果称将会就此案进行上诉，拒绝进一步置评。

WARF称赞此一判决结果，称对于保护该大学的各项发明免于在未授权情形下使用至为重要。“这个决定是个好消息，”WARF董事总经理CarlGulbrandsen在一份声明中表示。(完)