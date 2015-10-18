苹果遭判须支付威斯康辛大学2.34亿美元侵权赔偿

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月16日 - 一美国陪审团周五判定苹果(AAPL.O)必须支付威斯康辛大学麦迪逊校区专利授权子公司超过2.34亿美元的损害赔偿，因苹果在未取得许可情形下将该校专利用于多款iPhone及iPad的芯片。
此一金额小于威斯康辛校友研究基金会(WARF)所要求的4亿美元；该陪审团周二表示，苹果侵犯了WARF所拥有的改善电脑处理器效能的专利。
苹果称将会就此案进行上诉，拒绝进一步置评。
WARF称赞此一判决结果，称对于保护该大学的各项发明免于在未授权情形下使用至为重要。“这个决定是个好消息，”WARF董事总经理CarlGulbrandsen在一份声明中表示。(完)
(编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。