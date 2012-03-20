苹果1995年来首次派息 仍将持有“战争基金”

* 自1995年以来首次派息,将回购100亿美元股票

* 将维持用於抓住战略机会的"战争基金"

* 没有计划从海外汇回资金--财务长

* 股价再创纪录新高

路透旧金山3月19日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)执行长库克从乔布斯手中接过帅位之後迅速行动,决定派发季度股息和回购股票,满足了投资者的一个长期愿望.苹果将为此举在三年内付出450亿美元.

作为全球最有价值的公司,这是苹果自1995年以来首次派息.苹果将在7月开始每季派发每股2.65美元,并从下一财政年度开始回购最多达100亿美元的股票.

这项100亿美元的年度股息计划,在目前的美国企业派息规模中名列前茅.库克表示,将定期评估派息计划.

然而,仍然有些基金经理感到失望.苹果的股息收益率(殖利率)为1.8%,落後于标准普尔500指数成分股的平均水平,而相对於苹果通过销售Macintosh电脑和iPhone手机积聚的980亿美元巨额资金,其派息规模并不算大.

苹果周一表示,搭载第四代行动通讯(4G)功能的最新型iPad已经卖出300万台,创下该系列平板电脑的首个周末销售新高纪录.

库克周一向分析师表示,"创造优秀产品"仍为第一要务,呼应他前老板乔布斯的观点.乔布斯长年与癌症搏斗後於去年10月病逝.

库克掌权後的表现已让华尔街留下深刻印象.他公布苹果的生产夥伴,针对供应链中虐待劳工的指控发起调查,并在今年的高盛大会上直接向投资人说明.但对於部分人士而言,这位营运管理专家能否预见革命性产品仍是一大疑虑.

"与以往相较,库克掌权後我们已经见到公司文化更为开放,且更愿意解决许多不同层面的问题."Thornburg Value Fund投资经理Connor Browne表示.

"尽管这些事情做得不错,但管理阶层仍面临在未来数月推出杰出产品的些许压力."

库克的派息举措距离他被派任为执行长的时间还不到一年,对於许多人而言这是偏离乔布斯时代的做法.当时虽常提及股利议题,但从未有所行动.在乔布斯时代,苹果一直认为保留资本是一关键,公司需要持有庞大现金以保持灵活性.

苹果股价收盘上涨2.7%至601.10美元,收盘前不久则是创下了601.77美元的纪录新高.

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**不同风格**

当苹果宣布由库克接下执行长一职时,华尔街担心他缺乏像乔布斯那样推出划时代消费电子产品的神奇魔力.但自乔布斯离世後,苹果股价已经上涨超过50%,并在上周突破600美元创历史新高,因投资人注意到库克已经大权实握.

苹果前主管暨创业投资资本家Jean-Louis Gassee表示,尽管公司获得了成功,但在位於1 Infinite Loop的公司总部仍可感受到急迫感.

"当乔布斯主持产品发表会时,库克是推动苹果成为时代巨轮的推手之一."Gassee表示."他如今听从乔布斯的建议:不要试着模仿我,而是做你自己."

Morningstar的分析师Michael Holt表示,库克"正在展现自己的影响",但苹果的一些核心领域,比如产品开发领域,在其上任後并没有明显改变.

"乔布斯的影响很大,不仅是对於现有产品,对於计划中的产品也是如此,"Holt表示,"因此这是一种平衡."

"创新是苹果最重要的目标,我们不会忽视这点,"库克在苹果鲜少举行的季末电话会议上表示.

许多投资者目前在等待苹果推出Apple TV或者类似产品.这种产品像iPhone一样,将改变产业形态.在一次电话会议上,有人提出了一个关於产品开发方面的问题,库克没有回答.

"苹果面临的一个风险是,他们的经常性收入很少.多数收入来自新产品销售,这意味着创新至关重要,"GMG Defensive Beta基金的经理Oliver Pursche表示,"这是其市盈率(本益比)如此低的原因之一."

**终於派息**

此前已有一些矽谷绩优股开始派息,其中包括思科(CSCO.O),该公司2011年3月宣布其首次派发现金.在主要科技公司中,苹果的对手谷歌(GOOG.O)仍然坚持不派息.

分析师表示,定期派息将吸引更广泛的投资者,但在分红预期的刺激下,许多基金早已进驻.库克今年曾经说过,高层正在积极讨论如何使用其980亿美元的现金与证券.

苹果预计股票回购计划持续三年时间,主要目的是抵消雇员股票期权和股权奖励的影响.

该公司年度股息收益率将在1.8%左右.分析师称,这高於甲骨文ORCL.O和IBM(IBM.N),但低於标准普尔500指数.SPX成份股2.4%左右的平均水平.

库克表示,苹果仍将持有"战争基金",用於其他战略性机会."这些决定将不会给我们关上任何一扇门."

苹果拥有980亿美元现金和证券,大约相当於每股104美元.

苹果预计,在实施股票回购和派息计划的最初三年将动用大约450亿美元国内现金.

当被问及苹果放在海外的大量现金时,首席财务官奥本海默说,公司现在尚无将这些资金汇回国内的计划.

"当前税法特别不利於美国公司将资金汇回国内,否则他们可能会把巨额海外现金汇回国内,"他说,"这就是我们的想法,我们已经表达过了."(完)

--编译/审校 张涛/张明钧/王兴亚/张荻/吴云凌

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