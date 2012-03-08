苹果发布视网膜屏4G版iPad 加固行业竞争优势

2012年3月7日，苹果公司执行长库克在旧金山的新品发布会上发表讲话，大屏幕上即是新版iPad的投影。摄影：路透/Robert Galbraith

* 4G版iPad采用视网膜屏,一如预期

* 股价略微收高

路透旧金山3月7日电---苹果(AAPL.O)发布速度更快的4G版iPad,起售价629美元,寄望该最新版本的平板电脑能够保卫公司相对於亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和三星电子(005930.KS)等其他竞争对手的优势.

苹果执行长库克(Tim Cook)发布了被寄予厚望的第三代iPad,这是继2011年公布具有语音功能的iPhone 4S後,库克主持发布的第二个主要产品.最新版的iPad从周三起开始接受预定,并将於3月16日在商店上架销售.

高端的新版iPad将支持4G LTE(Long-Term Evolution,长期演进)网络.其运行速度约是当前3G技术的10倍,可能帮助修复老版设备视频质量不稳的问题.

华尔街预料到了新版iPad的很多功能,包括分辨率更高、成像更清晰的"视网膜"屏幕,以及更好的摄像头.

苹果股价略微收高,上升0.43美元报530.69美元,新版iPad发布期间在530美元上下浮动.云计算公司Salesforce.com(CRM.N)执行长Marc Benioff、商家评比网站Yelp(YELP.N)执行长Jeremy Stoppelman、颇具影响力的风险投资人John Doerr以及其他行业领尖人物出席了苹果新版iPad发布会.

回想起公司已故执行长乔布斯以及他在这类发布活动的最後说出的那句标志性口头禅"one more thing",有些人本来还冀望苹果会带来惊喜.而另有人则表示,对iPad的升级和调整,也许只能抵挡咄咄逼人的竞争者而已.

"虽然硬件明显提升,新增的视网膜显示屏令人印象深刻,而且摄像功能更好,处理器速度也更快,但苹果还是需要改善一些地方,才能对日益迫近的竞争者保持领先,"Greenwich Consulting执行合伙人Fred Huet说.

"由於平板电脑被越来越多地用於个人媒体消费,因此提高屏幕分辨率是很有前途的做法.但这是不是足以确保苹果在市场的竞争优势呢?不能."

其他人认为,苹果对4G版iPad的押注将吸引更多美国消费者掏钱购买高品质的视频播放.分析师表示,这进而会刺激Verizon Wireless和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)的营收增长.

Verizon Wireless是Verizon Communications(VZ.N)与沃达丰(VOD.L)的合资公司,AT&T将负责为4G iPad用户提供4G无线业务服务.

买家一直到现在都不愿意为带有3G接入功能的iPad多花钱.而那种只带有WiFi连接,在网络接入方面限制多得多但价格低廉的iPad,则在同类苹果产品的销售中遥遥领先.

单纯WiFi接入模式的新版iPad售价仍为499美元.带有64G内存的最高配置4G iPad售价为829美元.之前3G版iPad2的售价也仍为629-829美元.最低配置的上一代iPad2目前零售价为399美元.

"iPhone 4S让我们看到,苹果不需要推出新的产品设计来超越自己,就可以继续保持在行业内的主导地位."CCS Insight分析师John Jackson说.(完)

--编译 杜明霞/郑茵;审校 艾茂林

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