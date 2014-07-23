《热点透视》苹果投资者翘首以盼 冀望新产品推出带来滚滚利润

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran

路透纽约7月22日 - 投资者的胃口正在被苹果(AAPL.O)吊高，期待着新型电子设备的推出能大幅提升公司的获利。这家市值高达5,700亿美元的企业在截至6月28日当季的成长幅度再一次差强人意，但现金流之多仍然令人惊喜。如果苹果能够很快再次推出让人无法抵挡诱惑的电子产品，那么股票回购令流通股份减少或许会刺激股价大幅飙升。

苹果的季度营收较上年同期增长6%达到370亿美元。iPad方面继续让人略感失望，销量下降了9%。令人安慰的是，麦金塔电脑(Mac)依旧旺销。尽管iPad的销量是Mac电脑的三倍，但后者的平均价格却是iPad的将近三倍，利润丰厚得多。

不过，与占公司总营收逾一半的iPhone比起来，这些也就不算什么了。由于中国和其它新兴市场需求旺盛，iPhone的销量增长了13%，其中在中国市场增加了48%。

至于说公司充裕的现金流，执行长库克(Tim Cook)在过去12个月拿出逾400亿美元用于派息和股票回购，但手中的现金还是增加了将近200亿美元。

虽然6%的营收增长对于一家巨型公司来说不能算坏，但投资者已经在迫不及待地盼望手表、电视之类的新产品了。库克在电话会议上再次向投资者保证，苹果有一大堆创新性产品即将问世，但一说到新产品细节以及推出时间，他仍然给予模糊处理。

同时，苹果股价在过去一年上涨了6%左右。公司坐拥1,650亿美元现金，并且还在继续增加，因而有能力做更多的事情。在库克的管理下，公司正在形成一种良性的压力，而且尽管股票市值巨大，股价却并不太贵。虽说让消费者和投资者印象深刻并不是件容易的事，但现在苹果股票似乎已经上紧了发条，只等iWatch或者其它什么产品大卖，便能启动升势了。(完)

(编译 郑茵 审校 屈桂娟)

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