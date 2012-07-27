多种因素或令苹果不败光环渐褪去

2012年6月6日，北京一男士在展示其用iPhone手机拍摄的苹果专卖店。 REUTERS/David Gray

路透旧金山7月25日电(记者 Poornima Gupta)---苹果(AAPL.O)最成功之处已成为其最大的风险因素。

iPhone为智能手机行业带来了革命性的变革，并推动苹果将其触角延伸至欧洲和中国，且仅仅过了五年，其营收便占到苹果1,000亿美元年收入的一半。

但作为世界上最有价值的科技企业，苹果正开始失去其不败光环。

苹果一年之中已有两次财报不及华尔街预期。苹果执行长库克现在或许不得不更多考虑经济和产品发布周期以及难以捉摸的消费者。

苹果周二公布的财报数据显示出欧洲经济放缓对其销售额的影响，而几年前，当时规模还较小的苹果是能够避开这一影响的。

投资公司OakBrook Investments交易部主管吉里·切鲁库里(Giri Cherukuri)表示：“苹果有点儿更脆弱了。他们的铠甲上现在有了裂缝。”

苹果的脆弱性来源於其成功和规模。

Sterne Agee分析师肖恩·吴(Shaw Wu)表示：“当他们规模足够小的时候，他们可以驱动发展。现在他们规模太庞大，情况就较难掌控。”

这种情绪变化在库克周二与投资者的电话会议中体现得很明显。苹果第三季财报让整个华尔街失望。

库克在电话会议中评估了全球经济对iPhone销售的影响，特别是意大利、法国、希腊和中国市场。这与他2009年的评论形成鲜明对比，当时，由於雷曼兄弟的破产，全球信贷体系冻结，全球经济增长陷於停滞。

库克在近三年前的一场业绩电话会议上曾表示：“我们只会花时间预测我们的业务，让经济学们去预测、评论经济吧。”当时，苹果尚未推出iPad，且Mac计算机的营收要多於iPhone。

库克周二对商业环境的评估要更全面。

库克在谈到西欧时称，“我们当然看到那里业务出现了放缓。幸运的是，我们在美国和中国尚未看到明显的经济问题。”

为苹果品牌倍添魅力的iPhone手机是一款高周期性产品。每当有新版iPhone发布时，消费者都是成群结队，彻夜在苹果店外排队等候。

iPhone的流行也让消费者不禁犹豫该何时购买新手机、是该现在入手还是等相同价位且更好的机型推出时再买。

在2009财年，尽管全球信贷危机伤及多数企业，但苹果实现了35%的增长，但iPhone当年的营收则仅为67.5亿美元。

但iPhone仅上个季度的销售额就超过160亿美元，几乎占到总营收的一半。

晨星分析师Michael Holt表示：“当你对某个设备变得十分依赖时，那麽它的生命周期就会对业绩产生更大影响。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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