苹果9月9日举行活动 外界普遍预测会发布iPhone 6s

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透旧金山8月27日 - 苹果(AAPL.O)周四邀请各路记者9月9日出席活动，外界普遍预期届时将发布新款iPhone，或许还会发布新款Apple TV机顶盒。
电邮邀请函中包括苹果公司彩色标识，以及“Hi，Siri，给点线索”的语句。
苹果通常在9月发布新款手机。
外界普遍预期该公司届时将发布iPhone 6S和iPhone 6 Plus S新手机。
新款手机据称将推出Force Touch技术，可以区别开用户的轻点和用力按压。
Cross Research分析师Shannon Cross表示，新款iPhone或将采用速度更快的处理器。
“我们预期苹果届时还会推出新款iPad，”Cross另外表示。
苹果新活动将于9月9日当地时间上午10点在可容纳7,000名观众的旧金山比尔·格雷厄姆市政礼堂举行。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。