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国际财经 | 2015年 8月 28日 星期五 09:16 BJT

苹果9月9日举行活动 外界普遍预测会发布iPhone 6s

路透旧金山8月27日 - 苹果(AAPL.O)周四邀请各路记者9月9日出席活动，外界普遍预期届时将发布新款iPhone，或许还会发布新款Apple TV机顶盒。

电邮邀请函中包括苹果公司彩色标识，以及“Hi，Siri，给点线索”的语句。

苹果通常在9月发布新款手机。

外界普遍预期该公司届时将发布iPhone 6S和iPhone 6 Plus S新手机。

新款手机据称将推出Force Touch技术，可以区别开用户的轻点和用力按压。

Cross Research分析师Shannon Cross表示，新款iPhone或将采用速度更快的处理器。

“我们预期苹果届时还会推出新款iPad，”Cross另外表示。

苹果新活动将于9月9日当地时间上午10点在可容纳7,000名观众的旧金山比尔·格雷厄姆市政礼堂举行。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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