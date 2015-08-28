美国个股：苹果9月9日举行活动，外界普遍预测会发布iPhone 6s

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山8月27日 - 苹果 周四邀请各路记者9月9日出席活动，外界普遍预期届时将发布新款iPhone，或许还会发布新款Apple TV机顶盒。
电邮邀请函中包括苹果公司彩色标识，以及“Hi，Siri，给点线索”的语句。
苹果通常在9月发布新款手机。
外界普遍预期该公司届时将发布iPhone 6S和iPhone 6 Plus S新手机。
新款手机据称将推出Force Touch技术，可以区别开用户的轻点和用力按压。
Cross Research分析师Shannon Cross表示，新款iPhone或将采用速度更快的处理器。
“我们预期苹果届时还会推出新款iPad，”Cross另外表示。
苹果新活动将于9月9日当地时间上午10点在可容纳7,000名观众的旧金山比尔·格雷厄姆市政礼堂举行。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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