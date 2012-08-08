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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 8日 星期三 15:53 BJT

苹果iOS将不再预装YouTube应用

苹果表示，新iPhone和iPad系统中将不再预装谷歌旗下YouTube的移动应用。谷歌开发的安卓智能手机系统是苹果iOS的主要竞争对手，在今年5月收购摩托罗拉之後，谷歌与苹果之间的竞争愈发激烈。

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