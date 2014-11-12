苹果iOS系统存在漏洞--专家

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透11月10日（记者 Jim Finkle） - 研究人员警告称，苹果(AAPL.O) iOS操作系统存在的一个漏洞让大多数iPhone和iPad处于可能遭遇黑客攻击的风险下。
网络安全公司FireEye(FEYE.O)周一在博客上发布了漏洞的细节，称漏洞让黑客可以通过短信、邮件和网页链接等说服用户安装恶意应用，从而入侵设备。
恶意应用随后将被用于取代通过苹果商店安装的真实可信的应用，包括邮件和银行软件。FireEye将这种攻击方式称为“面具攻击”（Masque Attack）。
FireEye称，此类攻击可以盗窃银行和邮件的登陆信息或其他敏感数据。FireEye是一家在网络安全圈内受到尊重的机构。
“这是个很大的漏洞，很容易被利用，”FireEye高级研究科学家Tao Wei在接受采访时表示。
他表示说，FireEye于7月向苹果告知了这一漏洞，公司代表称他们正在试图修复漏洞。
无法立即联系到苹果予以置评。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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