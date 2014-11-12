苹果iOS系统存在漏洞--专家

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月10日 - 研究人员警告称，苹果 iOS操作系统存在的一个漏洞让大多数iPhone和iPad处于可能遭遇黑客攻击的风险下。
网络安全公司FireEye 周一在博客上发布了漏洞的细节，称漏洞让黑客可以通过短信、邮件和网页链接等说服用户安装恶意应用，从而入侵设备。
恶意应用随后将被用于取代通过苹果商店安装的真实可信的应用，包括邮件和银行软件。FireEye将这种攻击方式称为“面具攻击”（Masque Attack）。
FireEye称，此类攻击可以盗窃银行和邮件的登陆信息或其他敏感数据。FireEye是一家在网络安全圈内受到尊重的机构。
“这是个很大的漏洞，很容易被利用，”FireEye高级研究科学家Tao Wei在接受采访时表示。
他表示说，FireEye于7月向苹果告知了这一漏洞，公司代表称他们正在试图修复漏洞。
无法立即联系到苹果予以置评。(完) 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。