苹果iOS系统存在漏洞--专家

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月10日 - 研究人员警告称，苹果 iOS操作系统存在的一个漏洞让大多数iPhone和iPad处于可能遭遇黑客攻击的风险下。

网络安全公司FireEye 周一在博客上发布了漏洞的细节，称漏洞让黑客可以通过短信、邮件和网页链接等说服用户安装恶意应用，从而入侵设备。

恶意应用随后将被用于取代通过苹果商店安装的真实可信的应用，包括邮件和银行软件。FireEye将这种攻击方式称为“面具攻击”（Masque Attack）。

FireEye称，此类攻击可以盗窃银行和邮件的登陆信息或其他敏感数据。FireEye是一家在网络安全圈内受到尊重的机构。

“这是个很大的漏洞，很容易被利用，”FireEye高级研究科学家Tao Wei在接受采访时表示。

他表示说，FireEye于7月向苹果告知了这一漏洞，公司代表称他们正在试图修复漏洞。