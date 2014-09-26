苹果iOS软件更新至8.0.2 以修复iPhone 6问题

路透9月25日 - 苹果(AAPL.O)周四稍晚发布了一版新的软件更新。新款手机iPhone 6的部分用户此前投诉称，升级前一版系统后出现通话中断等问题。

苹果发言人Trudy Muller称，不到40,000部iPhone 6和iPhone 6 Plus设备受到上一版iOS 8.0.1系统的影响。新的更新iOS 8.0.2修复了该问题。

苹果称，iOS 8.0.1仅上线约60多分钟，随后该公司就很快将其下架并展开调查。

新款iPhone还因为“弯曲门”而备受批评。社交媒体和网络论坛流传着各种有关新的iPhone手机因为放在裤子后方或者紧身牛仔裤的口袋中而发生弯曲的议论。

根据苹果网站列表，新版更新还包括其他改进，包括应用商店(app store)、邮件和相机。

苹果股价周四收盘下挫近4%至97.87美元，市值蒸发近230亿美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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