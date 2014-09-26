苹果iOS软件更新至8.0.2 以修复iPhone 6问题

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透9月25日 - 苹果(AAPL.O)周四稍晚发布了一版新的软件更新。新款手机iPhone 6的部分用户此前投诉称，升级前一版系统后出现通话中断等问题。
苹果发言人Trudy Muller称，不到40,000部iPhone 6和iPhone 6 Plus设备受到上一版iOS 8.0.1系统的影响。新的更新iOS 8.0.2修复了该问题。
苹果称，iOS 8.0.1仅上线约60多分钟，随后该公司就很快将其下架并展开调查。
新款iPhone还因为“弯曲门”而备受批评。社交媒体和网络论坛流传着各种有关新的iPhone手机因为放在裤子后方或者紧身牛仔裤的口袋中而发生弯曲的议论。
根据苹果网站列表，新版更新还包括其他改进，包括应用商店(app store)、邮件和相机。
苹果股价周四收盘下挫近4%至97.87美元，市值蒸发近230亿美元。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。