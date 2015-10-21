苹果称运行iOS 8及以上版本系统的iPhone“不可能”被解锁

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月20日 （记者 Nate Raymond） - 苹果(AAPL.O)向美国法官詹姆斯·奥伦斯坦（James Orenstein）表示，提取一台安装了苹果最新操作系统、且已被锁定的iPhone手机上的数据是“不可能的”，但苹果具备帮助执法机构解锁较旧iPhone的“技术能力”。
苹果在周一晚提交的诉书中陈述了上述立场。此前美国司法部向法院提出要求苹果协助当局提取一台在调查中缴获的iPhone上的数据，布鲁克林的联邦治安法官奥伦斯坦正在考量该要求，并寻求苹果的意见。
在法庭文件中，苹果称，在苹果强化加密方法后，对于90%运行iOS 8或以上版本的苹果设备，美国司法部的要求是“无法被执行的”。
这些设备具备一个特性，可以防止没有密码的任何一方获取该设备的数据，包括苹果公司也不行。
苹果向奥伦斯坦表示，苹果可以提取仍在使用较旧版本操作系统的那10%的苹果设备，包括上述案件中的iPhone手机。但苹果敦促奥伦斯坦勿要求苹果按照美国司法部的要求行事。
“在缺乏明确法律许可的情况下，在本案中迫使苹果提取数据，可能威胁苹果与其客户之间的信任，并极大损害苹果品牌，”苹果的律师写道。
美国布鲁克林联邦检察官罗伯特·凯普斯（Robert Capers）的办公室负责此案，凯普斯的发言人拒绝就此置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。