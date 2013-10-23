苹果新iPad：更轻更薄更快

10月22日，苹果公司全球营销部门资深副总裁Philip W. Schiller在旧金山召开的产品发布会上介绍新款iPad。 REUTERS/Robert Galbraith

路透旧金山10月22日 - 苹果(AAPL.O)周二推出操作系统和商务软件终身免费升级，并发布更轻薄的新款iPad和更高速的Mac电脑，迎接竞争激烈的年底假期销售季。

苹果发表重量仅一磅的iPad Air和配备更锐利“视网膜”显示器的MacBook Pro，延续近期的产品发布模式，仅对现有产品线做改进，而非推出全新产品。苹果股价周二下跌0.3%。

苹果称，将为所有的MacBook和Mac电脑提供操作系统和iWork软体套件升级更新。此举将苹果手机和平板电脑软件免费更新的模式带入了电脑领域。

分析师表示，随着微软(MSFT.O)推出采用Windows系统的Surface Pro平板电脑，苹果可能正试图保护其在移动操作系统软件上的市占率。

“我们正在引领业界走向全新领域，但这不是我们的出发点，”苹果执行长库克(Tim Cook)向媒体和科技业主管表示。

“我们希望客户能拥有我们最新的软件。”

市场充斥着使用谷歌(GOOG.O)Android操作系统的低价平板电脑，但投资者可能在关注苹果如何应对来自高端产品的威胁。

Gartner分析师Carolina Milanesi称，“在平板个人电脑市场，他们认为微软比Android更具威胁。iPad Air将与Surface Pro竞争，而不是廉价的Android平板。”

Gartner预计，2014年苹果在全球平板电脑市场的占有率将下降至47.2%，Android操作系统产品今年刚刚超越苹果。该机构预计微软平板这一年的市场占有率将达到3.4%，较对2013年的预估多一倍。

**竞争压力**

苹果周二推出的新款产品有所改进，新iPad装备了更快的处理器和更好的屏幕。库克在5月的一次业界大会上暗示，苹果将推出“数款变革性的产品”，但并未给出时间表。

Forrester分析师Thomas Husson表示，“对苹果取得系统性突破硬件创新的预期是非理性的。苹果善于开发新产品，并透过软件革新和精明的市场营销实现产品线的利润最大化。”

苹果新推出的iPad Air较前几代薄20%，重量为一磅，起售价为499美元，将于11月1日起发售。

新款iPad mini配备高分辨率“视网膜”显示屏，起售价为399美元，前一代mini的起售价为329美元。这两款新平板电脑将面临激烈的竞争，微软、诺基亚NOK1V.HE和亚马逊(AMZN.O)未来几个月都将推出自己的产品。

苹果还展示了新款Mac Pro台式机，将在美国组装。

苹果亦将首次在美国和中国同时发布新款iPad，中国是苹果最大的市场，也是关键的成长地区。(完)

(编译 张荻； 审校 侯向明)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。