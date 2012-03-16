澳洲电讯午夜率先开售新版iPad

3月16日，建筑经理David Tarasenko在午夜的悉尼购得新版iPad。摄影：路透/Tim Wimborne

路透悉尼/旧金山3月15日电(记者 Lincoln Feast/Poornima Gupta)---苹果公司(AAPL.O)新一代iPad周五在澳大利亚开售。尽管没有重大创新，新版iPad依然获得了“果粉”的追捧。

澳洲电讯(TLS.AX)抢得先机，率先于午夜时分在其两家门店开售iPad。发售数量相比以前有所下降，不过聚集人数之多仍反映出消费者对新一代iPad的旺盛需求。

苹果股价周四首次突破600美元，但随後回吐涨幅。部分由於对新一代IPad的期望，苹果股价今年已累计上涨47%，本月涨幅接近10%。

澳洲电讯在此次新一代iPad的发售中抢得先机，于当地时间午夜过後开始在其两家门店销售iPad，比苹果店早8个小时。

34岁的建筑经理David Tarasenko第一个拿到iPad。他表示，自从苹果CEO库克发布新一代iPad以来，他就迫不及待地想入手了。

第三代iPad支持速度更快的4G LTE网络，但却与澳洲电讯的4G网络不兼容。

新版iPad周五将在美国、加拿大、新加坡、法国和英国等10个国家开售。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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