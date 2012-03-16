澳洲电讯午夜率先开售新版iPad

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透悉尼/旧金山3月15日电(记者 Lincoln Feast/Poornima Gupta)---苹果公司(AAPL.O)新一代iPad周五在澳大利亚开售。尽管没有重大创新，新版iPad依然获得了“果粉”的追捧。
澳洲电讯(TLS.AX)抢得先机，率先于午夜时分在其两家门店开售iPad。发售数量相比以前有所下降，不过聚集人数之多仍反映出消费者对新一代iPad的旺盛需求。
苹果股价周四首次突破600美元，但随後回吐涨幅。部分由於对新一代IPad的期望，苹果股价今年已累计上涨47%，本月涨幅接近10%。
澳洲电讯在此次新一代iPad的发售中抢得先机，于当地时间午夜过後开始在其两家门店销售iPad，比苹果店早8个小时。
34岁的建筑经理David Tarasenko第一个拿到iPad。他表示，自从苹果CEO库克发布新一代iPad以来，他就迫不及待地想入手了。
第三代iPad支持速度更快的4G LTE网络，但却与澳洲电讯的4G网络不兼容。
新版iPad周五将在美国、加拿大、新加坡、法国和英国等10个国家开售。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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