特写：新款iPad进入中国“水货”市场益发艰难

路透旧金山/香港3月25日电(记者 Gerry Shih/Poornima Gupta/Lee Chyen Yee)---3月16日一大早，Wong Tat便冒着寒冷的雨，在旧金山市郊的苹果店外排队等着新版iPad发售，排在他前面的已经有约100人。

门一开，Wong Tat和其他顾客便涌入店内，苹果公司(AAPL.O)限制每人最多只能购买两台iPad，他便购买了两台。随後，头戴亮红色帽子的Wong指引其他一些人将他们购买的新iPad放到附近停车场一辆银色梅赛德斯SUV汽车中。

在将大约二十几台包装完好的iPad放入车後，这辆SUV向附近一处美发沙龙和按摩房驶去。在那里，这批价值约12万美元的新版iPad被转移到红、白、蓝三种颜色的袋中，Wong随後将这批iPad从後门拿到另一辆车上。

30多岁的美发师艾米(Amy)说：“他们将被送往中国。”她也是凌晨苹果店外守候大军中的一员，不过她不愿提供自己的全名。

这批iPad开始了旅程的第一阶段。讽刺的是，现在它们将要被送往的地方，正是最初组装它们的地方。它们或许已经被放到手提箱中，被飞往中国的乘客带着，或者通过快递运往免税区香港，然後再通过学生携带进入中国大陆。

对苹果产品的巨大需求以及当地供应的严重紧缺，创造出一个繁荣的“水货”市场。一台16G的iPad在旧金山的售价为499美元，加税後约为540美元，但发售次日在上海的价格便超过1,000美元。在发售後的首个周末，新iPad的销量便超过300万台。

一位未被授权代表苹果公司发言的苹果员工表示：“通过观察发售当天从美国飞往中国的首个航班，你就基本可以确定第一批iPad何时到中国。”

一名业内消息人士称，为iPad生产保护套和音箱等配件的企业，也雇人在发售当天排队购买。

这位要求匿名的消息人士称，配件商并不能提前一窥苹果产品，因此他们必须在第一时间获得苹果新产品，以调整生产线并生产适合新产品的配件。

像Wong这样的“黄牛”获利丰厚。他们向艾米的这样人付费20至30美元，让他们排队购买新款iPad和iPhone，随後拿到“水货”市场上转手销售。

即便加上每台12美元的运输费，Wong和他的人也能从中获得丰厚利润。

但走私苹果产品到中国的买卖越来越难、越来越贵，因中国海关已告知一些在美国的船运代理公司不要接受iPad订单，并要求旅客必须在入境时申报所携带iPad，为其支付10%的进口关税。

BLZ Express和Global Courier Services是两家规模较小的对华船运公司，他们表示，现在已拒绝运送iPad。位於加州弗莱蒙特的Biz Express本月在其公司网站上贴出告示称：“应近期海关当局的通知，我们货仓已停止接收iPad。”

美国联合包裹服务公司(UPS)(UPS.N)和联邦快递(FDX.N)等大型快递公司则没有回复评论请求。

并且，苹果同时在多个国家和地区发售其新产品，也使获得产品渠道增多，从而冲击“水货”市场价格。

艾米说：“和前几年相比，现在这样做变得很困难。”

加州奥克兰一位电子产品经销商称，今年他努力做到不赔不赚，而以往iPad发售时，他设法向香港的买家供应1,000多台，每台净赚50-100美元。

今年，他别无选择，只能通过联邦快递向外供应250台iPad，而一个2磅重的产品发往中国时，联邦快递收费110美元。并且，苹果在10个地区同一天发售iPad，包含香港，也大大打压了他的生意。

他抱怨说：“整个游戏全完了，供应过剩，市场货源充盈。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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