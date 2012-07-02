苹果与唯冠就iPad商标纠纷达成和解（更新版）

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* 苹果与唯冠达成和解

* 苹果支付6,000万美元了解诉讼并获iPad商标

* 深圳中院已向商标局送达商标过户协助执行书

* 双方各取所需

路透上海7月2日电---在经历逾两年的诉讼后,美国苹果(AAPL.O)与唯冠科技(深圳)公司就中国大陆的iPad商标归属近日终于达成和解,苹果支付6,000万美元一揽子解决iPad商标纠纷,iPad商标归苹果.外界评论此结果属于皆大欢喜.

广东省高级人民法院网站刊登消息称,该院近日已向双方送达了民事调解书,该调解书正式生效.苹果公司亦已按调解书的要求向指定账户汇入6,000万美元.深圳市中级人民法院于已向国家工商总局商标局送达了将涉案iPad商标过户给苹果公司的裁定书和协助执行通知书.这意味着,苹果公司与深圳唯冠公司iPad商标权属纠纷案圆满解决.

唯冠的代理律师马东晓对路透表示,此次民事和解,是针对双方在大陆的多起诉讼案的一揽子解决方案.简而言之,"苹果花了6,000万美元将商标买了过去."

广东高院承办案件的合议庭认为,为使纠纷双方利益最大化,调解是最佳选择.深圳唯冠公司目前已负债累累,其债权人达到数百人,其最大的财产估值主要集中在iPad商标的价值上.一旦该商标价值发生贬损的话,将会导致债权人更大损失.

从2000年开始,唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标.2001年,唯冠旗下唯冠深圳公司又在中国内地注册了iPad商标的两种类别.当时苹果公司尚未推出iPad平板电脑产品.

本案起源于苹果根据一项收购合同向深圳唯冠要求大陆iPad商标权属时,深圳唯冠称海外公司无权处分该商标.2010年5月之后,双方先后向深圳中院、广东惠州法院和上海浦东法院等提起多项诉讼,唯冠还在美国加州的高等法院对苹果发起诉讼.

**苹果消除法律隐患**

中伦律师事务所律师陈际红指出,"这个价格对唯冠来说,还是挺高的.因为唯冠虽然拥有这个商标,但价值不是它创造的,是苹果创造的.所以商标在唯冠手中,价格不会太高."

他认为,此次和解对双方都有利.对唯冠来说,获得的补偿可以用来偿还其债务;对苹果来讲,官司若继续进行下去,未来结果存在不确定性,苹果也不愿冒这个风险.

他解释称,如果二审判决与一审一致的,苹果在大陆获得商标的希望就没有了,其在中国的销售就构成侵权.中国这么大的市场,若是这个结果,对苹果的影响非常大.此次和解消除了苹果未来一个重大隐患.

此前,深圳和惠州两地法院已先后审理了唯冠与苹果的两起商标权纠纷.深圳中院一审判决苹果公司败诉,之后苹果公司向广东高院提起上诉.

苹果2010年1月推出iPad平板电脑,该产品随后很快风靡全球.中国则是该产品潜在的巨大市场,iPad在中国有逾70%的市场份额.若是苹果不能取得商标归属权,无疑将对iPad的销售产生负面影响.(完)

--发稿 林琦; 审校 乔艳红

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