苹果在华深陷商标纠纷 联想三星迎来可乘之机

一场商标侵权纠纷引发苹果iPad在中国的下架风潮，这可能给远远抛在後面的对手们提供了一个追赶良机。但iPad在全球市场超级一哥的地位，至今还没有迹象显示，有哪一家竞争对手能有超越的实力。

* 联想和三星将有机会在中国提高份额

* iPad中国占有率逾七成,联想和三星远远跟随

* iPad下架风潮有一进步扩大迹象

记者 黄运涛/李千仪

路透香港2月20日电---一场商标侵权纠纷引发苹果(AAPL.O)iPad在中国的下架风潮,这可能给远远抛在後面的对手们提供了一个追赶良机.但iPad在全球市场超级一哥的地位,至今还没有迹象显示,有哪一家竞争对手能有超越的实力.

自iPad风靡全球後,多家科技大厂纷纷追随苹果涉足平板电脑,在拥有全球最多互联网用户的中国市场,联想集团(0992.HK)和三星电子(005930.KS)推出的平板电脑与iPad鏖战多时仍处於下风,iPad商标权之争或许提供了一个让两家公司缩小与苹果巨大差距的可乘之机.

在IDC分析师张佑菖看来,凭借价格和渠道优势,联想将稳坐中国市场第二名.但他亦强调,此次苹果在中国陷入商标纠纷,三星比联想更有可能从中受益.

"这个官司可能会对三星比较有'帮助',因为联想和苹果的目标客户群不太一样.联想诉求价格比较低或入门级水平的用户,而三星和苹果一样都是针对高端用户,所以苹果(占有率)降低的时候,三星就会比较有机会."他对路透表示.

苹果iPad2和三星Galaxy的零售价相仿,类似配置的联想Lepad仅约为其价格的一半.

"专利致使的产品下架将给後续同类型平板以更多机会,尤其是在水货价格较高的前提下,联想、三星将在中国市场有更多机会提高市场份额."易观国际分析师孙培麟指出.

CIMB驻新加坡的分析师黄毅雄持类似观点."与唯冠的官司肯定将影响iPad的销售,而联想和三星将从苹果的损失中受益."他说.

据市场咨询机构IDC提供给路透的数据,在2011年第三季度,苹果以76%的市场份额在中国平板电脑市场稳居第一,联想和三星则以较小份额(分别约为7%和3%)远远排在第二和第三位.

中国唯冠科技(深圳)有限公司宣称在中国大陆拥有"iPad"的商标权.唯冠科技去年底在南方一家法庭就与苹果的商标权诉讼中胜诉.唯冠科技为香港上市公司唯冠国际(0334.HK)的全资附属公司,後者已进入除牌阶段.

中国拥有逾5亿互联网用户,竞争对手们不会将巨大商机对苹果拱手相让.联想就曾撂下要与苹果"背水一战"的狠话.联想平板电脑最近一个季度录得强劲增速:在截至12月底止的财季,联想的平板电脑出货量环比上升一倍以上,至40万部,在中国平板电脑市场排名第二.

联想尚没有回复路透要求置评的邮件.该股今年以来已累计上涨逾30%.

**苹果iPad下架风潮有扩大迹象**

从近日种种情形来看,iPad在中国线上和线下销售渠道的下架风潮有扩大的迹象.

不过,与全球其他地区类似,iPad在中国也拥有众多忠诚度较高的追捧者,即使iPad在中国无法通过正常渠道销售,"苹果迷"们也能设法在水货市场买到苹果产品,或者亲赴邻近大陆的香港零售店购买.

据国内媒体报导,广东惠州中级人民法院已判定深圳市一家苹果经销商禁止销售iPad相关产品.这是iPad商标纠纷开始至今,第一家被法院判定败诉的苹果经销商.此前,中国部分城市工商部门已下令经销商停售iPad.

"你最好下午五、六点再过来.如果白天来,我们会对顾客说没货了."一位石家庄的苹果产品经销商对路透记者说,他现在不敢明着把iPad摆到货架上,因该产品涉嫌商标侵权,当地的工商部门正在进行查扣.

中国两家大型电子商务网站--亚马逊中国、苏宁易购已将iPad下架,但两家公司此前皆对路透表示,此事与苹果商标在中国内地的权诉讼案无关.另一家中国大型电子商务网站京东商城近日也加入了将iPad下架的行列,但没有说明原因.

以销售额计,上述三家网络零售平台总计拥有中国B2C购物网站约1/3的市场份额.亚马逊中国(www.amazon.cn)是全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)在华子公司.苏宁易购是中国家电零售连锁企业苏宁电器(002024.SZ)的B2C网上购物平台.截至目前,当当网DANG.N和淘宝网仍可以在线订购iPad.

据IDC预计,中国市场约有12%的iPad通过网络渠道销售.

商标纠纷能否顺利解决,还将对今後苹果的新产品进入中国市场带来不确定性.市场最近传言,苹果将在3月推出iPad3.

"在之前的iPad产品发布中,中国大陆并非首批上市的地区.这次iPad3可能会由於商标纠纷延後较长时间上市,这个时期中,水货将成为用户购买的主要渠道."孙培麟说.(完)

(路透北京记者韩碧如、蒋燕对本文亦有贡献)

--审校 杨淑祯

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