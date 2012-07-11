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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 11日 星期三 10:51 BJT

苹果新iPad将於7月20日在中国上市

苹果周二称，在全球发售数月後，新iPad将於7月20日在中国上市。此前，苹果同意向唯冠科技（深圳）支付6,000万美元，两者终於就iPad商标权纠纷达成和解。今年3月，新款iPad在包括澳大利亚和美国在内的全球10个国家首先发售。

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