拆解显示iPad mini使用三星显示屏

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山11月1日电(记者 Noel Randewich)---苹果(AAPL.O)iPad mini平板电脑使用的显示屏仍来自韩国三星电子。三星电子既是苹果的主要供应商之一，也是苹果在全球移动设备市场最有力的竞争对手。
分析人士称，随着双方陷入一场关於移动专利的国际性法律纠纷，苹果正试图削弱对三星电子的依赖。这场纠纷几乎涉及从微处理器到显示屏的所有组件。
专业拆解和维修公司iFixit通过拆解iPad mini发现，这款产品使用了一块三星显示驱动芯片，这也意味着苹果采用了三星电子的显示技术。
苹果iPad mini於周五在全球34个国家开售。
像多数移动硬件设备制造商一样，苹果一般也为其产品的一个部件寻找多个供应商。LG显示器(034220.KS)也是苹果的显示屏供应商之一。
iFixit在其网站上表示：“尽管LCD显示屏背後的标记不能代表多少信息，但三星显示屏驱动芯片说明，苹果在其显示屏生产中再次使用了三星的技术。”
芯片商和其他制造商认为，能为iPhone和iPad提供零部件是桩绝妙的买卖。
根据iFixit的说法，iPad mini还使用了韩国海力士(SK Hynix)(000660.KS)的闪存、博通(Broadcom) BRCM.O的触屏控制器以及来自仙童半导体(Fairchild Semiconductor International Inc)FCS.N的大量芯片。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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