全新iPad上市 苹果股价首触600美元高点

3月16日，建筑经理David Tarasenko在午夜的悉尼购得新版iPad。 摄影：路透/Tim Wimborne

* 首台全新ipad发售後股价很快触及纪录

* 拆机发现主要零件供应商与之前版本相同

* 全新iPad被视为版本升级,非重大创新

路透悉尼/旧金山3月16日电---苹果(AAPL.O)全新iPad周五成为新一热卖产品,悉尼数以百计的人在凌晨前排队,以抢先买到这款搭载第四代行动通讯(4G)功能的平板电脑,与此同时公司股价首次触及600美元.

在消费者于各大城市街道上排起长长人龙之际,一家企业拆解全新iPad後称,高通(Qualcomm)(QCOM.O)和三星电子(005930.KS)仍是重要零件供应商.

澳洲电讯(TLS.AX)午夜过後便在悉尼和墨尔本抢先开始发售,比苹果自己的零售店开业时间早八个小时.

相比苹果此前发售新品,排队人群有所减少,但商店开门时仍洋溢兴奋之情.这帮助推动公司股价周四在美国交易时段触及纪录高位.公司股价一度触及600.01美元高位,随後回落.

在首台全新iPad在澳洲售出後半小时後,苹果股价达到峰值,使这家全球最具价值的公司市值增加至接近5,600亿美元.仅一个月前,公司股价刚刚超过500美元,今年涨幅已达45%.

苹果股价收报585.56美元,仍然高於Wi-Fi版iPad的起跳价499美元.

**翘首以待**

除澳洲以外,全新iPad将於周五在其他九个国家销售,包括美国、加拿大、新加坡、法国和英国.

全球其他地方,死忠粉丝已开始在慕尼黑、巴黎、伦敦、新加坡和香港的各大苹果专卖店门前排成长队.

华尔街预计全新iPad会有一个好的开端,一些分析师甚至预计,最新版的销量将超过iPad 2.苹果将继续销售iPad 2,但售价已下调100美元,以399美元起售.

据Canaccord Genuity的分析师估计,苹果或将售出6,560万部iPad,其亦将苹果股票的目标价从665美元上调至710美元.

苹果2010年推出iPad迄今已售出5,500万部.

据研究公司Gartner表示,平板电脑销售到2015年料升至3.26亿部,苹果在很大程度上主导市场.iPad的竞争对手包括三星电子的Galaxy和摩托罗拉的Xyboard(MMI.N)等等.

**改善并非创新**

第三代iPad看起来更侧重逐步改善,而不是一大创新,例如配置了高清"视网膜"屏幕及更好的摄像头.

根据加州数码产品在线维修手册网站iFixit对新版iPad的拆卸情况,其内部构造与旧版相似,这名员工在澳洲排队购买了一部新版iPad,并立即将其分拆後在网络博客上公布.

iFixit联合创始人Luke Soules在墨尔本一电脑商店的拆卸发现,苹果供应商高通(Qualcomm)、Broadcom和三星在最新款iPad中仍扮演重要角色.

全新iPad中包括一个高通长期演进(LTE)手机芯片,以及适用於3G和4G网络的高通调制解调器.iFixit称,高通供应一个处理Wi-Fi和蓝牙讯号传输的芯片.

这款iPad搭载增强图形处理能力的的新款A5X应用处理器,是基於英国ARM Holding授权技术,由高通公司生产,与以往苹果产品一样.

向苹果iPhone手机和平板电脑iPad供应零部件,被视作芯片厂商和其他制造商的巨大荣耀,因iPhone和iPad堪称行业的标杆.但苹果并未披露哪些公司生产了智能手机的零部件,并要求其供应商保持沉默.

分析师建议对拆解结果下定论要保持谨慎,苹果公司有时采用多个供应商来提供同一部件.单个iPad的调查结果或许不能推而广之.

但对於有意押注苹果供应商的投资者而言,拆解仍然是重要的信息来源,出乎意料之外芯片往往能推动相关个股股价.

"很多对冲基金喜欢先行动後思考,"JMP技术股分析师Alex Gauna指出.

iFixit提到,iPad显示器似乎来自三星.

东芝(6502.T)供应了用於存储音乐和视频等媒介的NAND快闪记忆体(闪存)芯片,日本尔必达(Elpida)6665.T提供动态随机存取记忆体(DRAM)芯片.

iPad拆解结果也显示,多个芯片来自Avago Technologies(AVGO.O),Triquint SemiconductorTQNT.O和Fairchild FCS.N.(完)

--编译 王丽鑫/王翔琼/肖群英;审校 张明钧

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