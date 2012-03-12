iPad周五上架 在线预订晚三天到货

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透3月10日电---有消费者为了避免苹果(AAPL.O)发售当天拥挤而在线预订iPad，但他们等待的时间要稍长一些。
最新版iPad将於3月16日在零售店上架。而苹果网站消息称，在线预订的消费者，要等到3月19日才能到货。
苹果早些时候曾承诺，iPad上架当日就会送到消费者家中。
苹果发言人米勒（Trudy Miller）称，作出最新调整，主要是由於消费者需求之热烈超乎预期，供不应求。
而对於忠实的苹果迷而言，晚三天到货是太过漫长的等待，这意味着上架当日抢购的队伍会更为壮大。（完）
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