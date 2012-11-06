苹果新款iPad开售三日销量达到300万部

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山/纽约11月5日电---美国苹果(AAPL.O)新款iPad平板电脑发售头三日已卖出300万部,尽管业内竞争加剧,但外界仍乐观认为,该公司在假期购物季的表现可能强劲.
苹果周一表示,只具有Wi-Fi功能的7.9英寸iPad mini和第四代9.7英寸iPad第一个周末的销量,是3月发售Wi-Fi版iPad时的两倍.
分析师估计,周末iPad mini可能售出约230万部,高於预期的100-150万部.
虽然新款iPad上周五在店内开售时的排队人数比以往少,但该公司称需求太大,"iPad mini几乎售罄."
该公司表示,发售日前很多新款iPad订单已经发货,但部分订单要等到本月晚些时候才能发货.
苹果3月售出300万部iPad,包括支持移动网络及只具有Wi-Fi功能的版本.
苹果股价收高1.35%,报584.62美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
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