苹果计划在2015年推出12.9英寸iPad--彭博

路透旧金山8月26日 - 彭博周二引述知情人士报导，苹果(AAPL.O)准备在2015年推出较大屏幕的12.9英寸iPad，将于明年第一季开始生产。

苹果苦于其10英寸和7.9英寸平板电脑销售下滑，因为iPad用户的更新频率不及预期，而且三星(005930.KS)等竞争对手的大屏幕智能手机也在抢占市场。

彭博引述消息人士说，这一年多以来，苹果一直与供应商合作研究更大尺寸的触控屏幕。

外界预料苹果下月将推出4英寸iPhone手机的加大版，不过公司尚未公布计划。

目前尚未能取得苹果对此报导置评。(完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。