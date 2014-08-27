苹果计划在2015年推出12.9英寸iPad--彭博

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山8月26日 - 彭博周二引述知情人士报导，苹果(AAPL.O)准备在2015年推出较大屏幕的12.9英寸iPad，将于明年第一季开始生产。
苹果苦于其10英寸和7.9英寸平板电脑销售下滑，因为iPad用户的更新频率不及预期，而且三星(005930.KS)等竞争对手的大屏幕智能手机也在抢占市场。
彭博引述消息人士说，这一年多以来，苹果一直与供应商合作研究更大尺寸的触控屏幕。
外界预料苹果下月将推出4英寸iPhone手机的加大版，不过公司尚未公布计划。
目前尚未能取得苹果对此报导置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
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