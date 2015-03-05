苹果推迟至9月生产12.9英寸iPad--报道

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透旧金山3月4日 - 彭博新闻社援引了解苹果计划的消息人士报道称，由于显示屏供应方面的问题，苹果(AAPL.O)将开始生产更大尺寸的12.9英寸iPad的时间推迟到9月左右。
报导援引其中一位消息人士称，苹果原计划从本季度开始生产12.9英寸iPad。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透首尔4月13日 - 韩国三星电子移动业务主管高东真周四表示，盖乐世S8旗舰智能手机的预定情况好于前一代产品S7，暗指有不少消费者并未受到去年盖乐世Note7产品起火事件的困扰。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。