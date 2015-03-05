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科技电子 | 2015年 3月 5日 星期四 10:30 BJT

苹果推迟至9月生产12.9英寸iPad--报道

路透旧金山3月4日 - 彭博新闻社援引了解苹果计划的消息人士报道称，由于显示屏供应方面的问题，苹果(AAPL.O)将开始生产更大尺寸的12.9英寸iPad的时间推迟到9月左右。

报导援引其中一位消息人士称，苹果原计划从本季度开始生产12.9英寸iPad。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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