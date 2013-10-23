美国个股：苹果发表更轻薄的iPad Air，推出软体免费升级服务

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
市场充斥着使用谷歌 Android操作系统的低价平板电脑，但投资者可能在关注苹果如何应对来自高端产品的威胁。
Gartner分析师Carolina Milanesi称，“在平板个人电脑市场，他们认为微软比Android更具威胁。iPad Air将与Surface Pro竞争，而不是廉价的Android平板。”
Gartner预计，2014年苹果在全球平板电脑市场的占有率将下降至47.2%，Android操作系统产品今年刚刚超越苹果。该机构预计微软平板这一年的市场占有率将达到3.4%，较对2013年的预估多一倍。
**竞争压力**
苹果周二推出的新款产品有所改进，新iPad装备了更快的处理器和更好的屏幕。库克在5月的一次业界大会上暗示，苹果将推出“数款变革性的产品”，但并未给出时间表。
Forrester分析师Thomas Husson表示，“对苹果取得系统性突破硬件创新的预期是非理性的。苹果善于开发新产品，并透过软件革新和精明的市场营销实现产品线的利润最大化。”
苹果新推出的iPad Air较前几代薄20%，重量为一磅，起售价为499美元，将于11月1日起发售。
新款iPad mini配备高分辨率“视网膜”显示屏，起售价为399美元，前一代mini的起售价为329美元。这两款新平板电脑将面临激烈的竞争，微软、诺基亚 和亚马逊 未来几个月都将推出自己的产品。
苹果还展示了新款Mac Pro台式机，将在美国组装。
苹果亦将首次在美国和中国同时发布新款iPad，中国是苹果最大的市场，也是关键的成长地区。(完)
(编译 张荻； 审校 侯向明)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。