苹果发布新iPad 有改进但无惊艳

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州库比蒂诺10月16日（记者 Christina Farr） - 苹果 周四召开新品发布会，发布了更快、更轻、功能适度改进的iPad等新品。但一些分析人士称，新发布的iPad没有增加太多新功能，可能无法在假期购物季前让消费者眼前一亮。

苹果执行长库克在发布会上称苹果的新产品线是公司迄今最好的，当中包括配备“5K视网膜”显示屏的iMac电脑。分析师人士称，苹果可能很难再激起消费者像过去几年那样对其平板电脑产品的狂热。

“坦白说，唯一印象深刻的就是iMac的5K视网膜显示屏，”在苹果总部库比蒂诺参加了发布会的Gartner分析师Van Baker说。“其他我们看到只是iPad的一些换代改进。”

苹果营销总监席勒（Phil Schiller）称，新发布的iPad Air 2是全球最薄平板电脑，同时还增加了防反光屏幕等一些新功能。他还证实，新发布的iPad增加了“Touch ID”传感器。新款iPhone已经配备了“Touch ID”传感器。

iPad Air 2周五开始接受预订，起售价499美元，下周将开始发货。iPad mini 3售价比iPad Air 2便宜大约100美元。

新款iMac搭载“Yosemite”操作系统，售价为2,499美元。（完）