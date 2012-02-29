苹果料将下周三发布新一代iPad

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山2月28日电（记者 Poornima Gupta）---苹果(AAPL.O)将於下周三召开媒体会，预计届时将发布速度更快、配置更优的新版iPad。
3月7日美国东部时间下午1点（1800 GMT），苹果将在旧金山芳草地艺术中心（Yerba Buena Center for the Arts）举行发布会，只有持邀请函才可进入。苹果前两版iPad都在此发布。
苹果周二通过邮件向记者发送邀请函，仅称：“我们有东西你们一定要看，并触摸。”邀请函并未透露更多细节。
邀请函中的一张图片，显示像是iPad设备触摸屏的一部分。
iPad目前主导平板电脑市场，但亚马逊的Kindle Fire售价仅为iPad一半，已逐渐蚕食低端市场。
iPad已让传统笔记本电脑需求承压，第三代iPad预计将配置速度更快的四核处理器，屏幕分辨率将更高。
分析师和业内专家预计，新一代iPad将支持4G网络。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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