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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 10日 星期五 09:11 BJT

苹果3月将发布最新一代iPad--消息

网站AllThingsD引述消息人士的说法称，苹果计划在3月首周一场活动中发布最新一代iPad。苹果公司发言人拒绝就此报道置评。

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