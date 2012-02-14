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国际财经 | 2012年 2月 14日 星期二 13:45 BJT

苹果将在3月首周推出4G版iPad--WSJ

路透2月14日电---据华尔街日报援引知情人士报导,苹果(AAPL.O)计划在3月的第一周推出4G版iPad.

该报援引消息人士称,Verizon Communications(VZ.N)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)将发售新版iPad,iPad将在这两家公司的4G网络上运行.

华尔街日报称,Verizon Communications(VZ.N)和美国电话电报公司目前是美国仅有的两家发售iPad的网络运营商,他们也是仅有的两家4G(LTE)网络运营商.

路透无法在工作时间之外获得苹果公司评论.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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