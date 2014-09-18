苹果10月将发布新款iPad及Mac新版操作系统-报导

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透9月17日 - 新闻网站Daily Dot报导引述知情人士说法指出，苹果(AAPL.O)将于10月21日的下个活动中推出两款新的iPad，并发布Mac新版操作系统。
该网站报导指出，苹果将发表第六代的iPad，以及第三代的iPad mini，同时还将发布在视觉上大幅改革的OS X Yosemite操作系统。
彭博先前引述消息人士报导称，新款iPad的屏幕尺寸料为9.7寸，而iPad mini屏幕则为7.9寸。
苹果上周发表了Apple Watch、两款屏幕加大的iPhone、以及名为Apple Pay的移动支付服务。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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