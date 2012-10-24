苹果发布iPad mini 售价329美元

苹果周五开卖iPad mini，与亚马逊的Kindle等小尺寸平板电脑展开竞争，但329美元的售价高於市场预期，恐会抑制需求。iPad mini配备7.9英寸显示屏，是苹果首次进军小尺寸平板电脑领域的尝试。路透