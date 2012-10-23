苹果iPad Mini或将面世 定价是关键

路透旧金山10月22日电（记者 Poornima Gupta）---苹果(AAPL.O)有望在周二举行自iPad问世两年来规模最大的产品发布会，推出更小更便宜的平板电脑iPad Mini，借此与亚马逊(AMZN.O)和谷歌(GOOG.O)一决高下。

苹果希望借助新款iPad击退这些企业在本土市场的竞争，同时扞卫其在10英寸平板电脑领域的独大地位。在10英寸平板电脑领域，即使是像三星电子(005930.KS)那样资金充裕的竞争对手也很难插足。

分析人士称，在平板电脑低端市场，亚马逊的Kindle和谷歌的Nexus 7已占领相当的市场份额，还验证了袖珍型平板电脑的需求状况，这迫使苹果不得不进入这个昔日不屑一顾的领域。

iPad Mini将是库克（Tim Cook）接掌苹果以来增加到产品组合中的首款设备。

移动广告公司SessionM联合创始人、苹果前广告业务主管Lars Albright称：“苹果早就意识到他们凭借iPad成了真正的赢家，而且事实确实如此。”

“他们（苹果）拥有庞大的市场份额，而要保护这些市场份额就得进行创新，”他说道。

苹果将在太平洋时间周二上午10点（1700 GMT）于圣何塞召开产品发布会，届时预计将发布iPad Mini。

亚马逊是苹果在该领域的主要竞争者，该公司已证实价位约200美元的7英寸平板电脑比较吸引消费者。亚马逊去年发布的Kindle Fire售价为199美元，是假日季最畅销的产品之一。这款产品虽令亚马逊的利润受到挤压，但却为其带来数以百万计潜在用户。

谷歌委托华硕(2357.TW)代工的Nexus 7在7月推出後也十分抢手。

多数华尔街分析师预测，iPad Mini的显示屏尺寸将介於7-8英寸之间，并指出这款产品成功的关键在於价格。

Baird Equity Research对1,000名消费者进行的调查显示，iPad Mini的“开始甜蜜点”将介於249-299美元。

“当被问及对缩小版iPad的最大承受价位是多少时，平均看我们的受访者认为对7英寸iPad为242美元，对8英寸则为268美元，”Baird Equity Research分析师鲍威尔（William Power）说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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