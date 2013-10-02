苹果视网膜屏幕iPad Mini上市时间料将延后--消息人士

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透台北/东京10月2日 - 根据苹果供应链(AAPL.O)方面的消息人士说，苹果本月将无法全面推出有高解析度“视网膜萤幕(屏幕)”(Retina Display)的新款iPad Mini，使其暂时没有可与谷歌(GOOG.O)、亚马逊(AMZN.O)平板电脑同级萤幕可相比的武器。
这些消息人士说，苹果供应商现在才要开始加速生产iPad Mini专用的视网膜萤幕，这意味着可供今年上市的数量有限，或将因而错失年底假期购物季的赚钱机会。
目前尚不清楚新款iPad Mini会有何种新功能和修改，消息人士说原本预计本月就要推出新款iPad Mini。
“如果没有视网膜萤幕...那肯定又是哀叹声连连，”Forrester分析师Frank Gillett说。
苹果拒绝对任何产品上市消息置评。而这些来自苹果供应链的消息人士亦因事涉机密而不愿具名。(完)
(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。