iPad mini在悉尼开售 果粉热情降温

路透悉尼11月2日电（记者 Thuy Ong）---果粉周五在悉尼排队购买iPad mini，但是这次的排队人数逊於苹果(AAPL.O)此前新品上市时的盛况。iPad mini的售价高於竞争对手谷歌和亚马逊的同类产品。

大约有50名顾客在苹果专卖店开门前排队，这与以往新版iPhone上市时店外静候队伍长达几个街区可谓天壤之别。

苹果全球新品发售通常都会吸引超高人气，消费者情愿排队数小时。但是，谷歌等多家公司此前推出的竞争性产品，或已侵蚀了市场对iPad mini的兴趣。

今天站在排头的是Patrick Li，他从凌晨4:30开始排队，很渴望拥有属於自己的iPad mini。

“重量轻、方便携带，我要用它看书。这比先前的iPad要好，”Li说道。

iPad mini是苹果进入较小尺寸平板电脑市场的首款设备，全球移动设备大战再生枝节。此前，互联网搜索巨擘谷歌(GOOG.O)、在线零售商亚马逊(AMZN.O)以及软件巨头微软(MSFT.O)等众多企业已经纷纷推出自有移动产品。

微软的10英寸Surface预装Window 8操作系统，已经於10月上市；谷歌和亚马逊则是市面上尺寸较小的7英寸平板电脑的主导厂商。

WiFi版的iPad mini起价329美元，较市场此前预期略贵，但是一些分析师认为这是苹果保持自身高端品牌的策略。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。